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В УКРАИНЕ ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ ГРЕЧКИ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО КОНЦА ГОДА


13:41 19.10.2022

Запрет на экспорт гречки из Украины будет действовать до конца 2022 года. Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«До конца года запрет на экспорт гречки будет действовать однозначно, будет ли он продлен с января 2023 года, мы поймем в конце ноября, поскольку ее сбор до сих пор продолжается. Когда мы увидим, что производство, прогнозируемое на уровне 140 тыс. тонн, будет уже у нас в амбаре, тогда можно будет о чем-то говорить. Но свободного экспорта точно не может быть», – заявил он.

Высоцкий отметил, что для внутреннего потребления украинцам нужно 110 тыс. тонн гречки. Он также объяснил, почему снижение цены на гречку происходит более постепенно, чем это было прогнозировано.

«В сентябре было аномально большое количество осадков и фактически на 2–3 недели сбор всех культур остановился, в том числе и гречки. Летом ожидалось, что урожай аграрии соберут еще в сентябре, а в октябре он уже попадет на рынок. Поэтому конечный эффект цены будет достигнут для потребителя в ноябре», – подчеркнул чиновник.

По его словам, в Украине не ожидается дефицита других круп, ведь их производство на 99% является отечественным, и его хватает для обеспечения внутреннего спроса.
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