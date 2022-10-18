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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ВЫХОДИТ ЕЩЕ ИЗ ОДНОГО СОГЛАШЕНИЯ СНГ
15:51 18.10.2022
Верховная Рада приняла проект закона о выходе Украины из Конвенции о транснациональных корпорациях. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.
Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата, пишет Укринформ.
"Законопроектом предусмотрен выход Украины из Конвенции о транснациональных корпорациях, с целью приведения договорно-правовой базы Украины в соответствие с современными реалиями отношений с государствами – участниками СНГ и с учетом актуальной евроинтеграционной политики Украины", - написал Мельничук.
Конвенция о транснациональных корпорациях была разработана с целью развития производственной кооперации между предприятиями государств – участников СНГ и заключалась на период перехода к экономическим рыночным отношениям. На данный момент квенция не соответствует современному состоянию торгово-экономических отношений между государствами, а также актуальной евроинтеграционной политике Украины. Поэтому проектом закона было предложено выйти из нее.
Как сообщалось, в мае Верховная Рада денонсировала соглашение между правительствами Украины и Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов и трех соглашений с СНГ.
Народные депутаты также приняли законы о выходе Украины из соглашения по СНГ в борьбе с незаконной миграцией; о выходе из соглашения из СНГ о совместном аграрном рынке и о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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