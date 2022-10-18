Совет ЕЭК 17 октября утвердил перечень категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, в отношении которых таможенные операции совершаются в первоочередном порядке.

Как сообщает ЕЭК, перечень объединил в себе наиболее важные для стран ЕАЭС категории товаров, требующие приоритетного прохождения таможенной границы, особых условий транспортировки и хранения, а также не терпящие любых задержек на таможне ввиду коротких сроков хранения, особого характера этих грузов. К таким товарам относятся продукты питания (мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты) и ряд других категорий товаров.

Ориентация на импорт товаров из стран – торговых партнеров ЕАЭС, изменения транспортно-логистических схем продвижения товаров на рынок ЕАЭС потребовали наличие единого для всех перечня товаров, подвергающихся быстрой порче, которые будут максимально быстро проходить через любой участок таможенной границы ЕАЭС.

Первоочередной порядок в отношении товаров, включённых в этот перечень, будет применяться до конца 2023 года. В этот период на постоянной основе также будет проводиться мониторинг применения перечня, чтобы обеспечить его своевременную актуализацию.

Исполнение антикризисного пакета с усилением фокуса на поддержку бизнеса за счет определения единого диапазона категорий товаров, в отношении которых таможенные операции совершаются в первоочередном порядке, способствует обеспечению стабильности работы участников внешнеэкономической деятельности стран ЕАЭС, сокращению сроков вовлечения в коммерческий товарооборот ввозимых товаров и издержек бизнес-сообщества, а также упрощению таможенных формальностей в условиях текущей экономической ситуации.

Для применения первоочередного порядка совершения таможенных операций, предусмотренного статьей 81 Таможенного кодекса ЕАЭС, перечень категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, определяется комиссией, а до его определения – законодательством государств-членов (пункт 3 статьи 81 ТК ЕАЭС).