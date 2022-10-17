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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ПРОДЛИЛА НУЛЕВЫЕ ПОШЛИНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТОВАРОВ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
17:38 17.10.2022
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить на полгода таможенные льготы в отношении отдельных видов товаров.
Одобренные в марте этого года оперативные меры реагирования позволили адаптировать экономики стран ЕАЭС к условиям беспрецедентного внешнего давления, изменению устоявшихся транспортно-логистических связей и наблюдавшимся тогда колебаниям валют. При этом неоднократно на высоком уровне подчеркивалось, что продление таможенно-тарифных льгот возможно только по отдельным особо чувствительным позициям, что и было сделано на прошлом заседании вице-премьеров, считают в торговом блоке ЕЭК.
Как сообщает ЕЭК, сегодня были согласованы еще несколько действий по ряду товарных позиций. В частности, речь идет о полимерной пленке для производства и реализации медицинских изделий и парфюмерно-косметической продукции, а также ингредиентах для детского питания.
Принятые решения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.
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