Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить на полгода таможенные льготы в отношении отдельных видов товаров.

Одобренные в марте этого года оперативные меры реагирования позволили адаптировать экономики стран ЕАЭС к условиям беспрецедентного внешнего давления, изменению устоявшихся транспортно-логистических связей и наблюдавшимся тогда колебаниям валют. При этом неоднократно на высоком уровне подчеркивалось, что продление таможенно-тарифных льгот возможно только по отдельным особо чувствительным позициям, что и было сделано на прошлом заседании вице-премьеров, считают в торговом блоке ЕЭК.

Как сообщает ЕЭК, сегодня были согласованы еще несколько действий по ряду товарных позиций. В частности, речь идет о полимерной пленке для производства и реализации медицинских изделий и парфюмерно-косметической продукции, а также ингредиентах для детского питания.

Принятые решения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.