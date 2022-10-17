Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о возможности нанесения на продукцию знака ЕАС и маркировки с информацией для потребителей о составе, сроке годности, сведения о производителе и т.д. после ввоза продукции – прохождения таможенных процедур. При этом маркировка должна быть нанесена на продукцию до ее реализации потребителю (приобретателю).

Как сообщает ЕЭК, такое упрощение по маркировке может применяться до 1 сентября 2023 года.

Также на основании решения Совета ЕЭК до 1 сентября 2023 года правительствами стран ЕАЭС могут быть установлены особенности применения решения Совета ЕЭК от 12 ноября 2021 года № 130 в части определения порядка и случаев представления таможенным органам документов об оценке соответствия (сведений о таких документах) при помещении продукции под таможенные процедуры. Установленные на национальном уровне особенности ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствии на территории ЕАЭС, не могут исключать обязательность соблюдения требований технических регламентов ЕАЭС.

Решение принято в рамках реализации перечня мер по повышению устойчивости экономик государств ЕАЭС, включая обеспечение макроэкономической стабильности, утвержденного распоряжением Совета комиссии от 17 марта 2022 г. № 12. Принятая мера необходима для поддержания стабильного предложения товаров на рынках стран ЕАЭС, в отношении которых введены экономические санкции.