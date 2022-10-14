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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ОБОРОТ ТОРГОВЛИ АГРОПРОДУКЦИЕЙ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ЕС В ЭТОМ ГОДУ ВЫРОС НА 35%
13:35 14.10.2022
Оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом за 8 месяцев 2022 года увеличился по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период на 35% до $9,2 млрд. Об этом рассказал заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Николай Пугачев, сообщает пресс-служба института.
"В январе-августе 2022 года оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом увеличился по сравнению с прошлогодними показателями за соответствующий период на 35% и достиг показателя в $9,2 млрд", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Пугачев отметил, что сальдо торговли агропродукцией выросло до уровня $4,9 млрд, поскольку увеличение отечественного экспорта (+$2,8 млрд) наложилось на снижение стоимости закупок у представителей стран – членов ЕС (-$0,4 млрд).
Главными торговыми партнерами в сегменте аграрной продукции для Украины среди государств ЕС выступают Польша, Румыния, Нидерланды, Испания, Италия, Германия, Болгария и Венгрия. Совокупный оборот Украины с этими государствами составляет около 83%.
По словам Пугачева, отличительной чертой 2022 года стали заметные изменения в перечне ключевых европейских партнеров Украины. В частности, к нему добавились три страны – Румыния, Болгария и Венгрия, но вышла Франция. Ученый объяснил это изменением украинских приоритетов и относительной безопасностью логистики в условиях войны и блокады украинских морских портов.
В первой половине этого года отечественные экспортеры уже полностью использовали беспошлинные экспортные квоты на поставки в Европейский Союз меда, яблочного и виноградного соков, а также консервированных томатов.
Евросоюз с 4 июня 2022 года сроком на год снял все пошлины и сборы на любую продукцию, поступающую из Украины.
По данным Государственной таможенной службы, в январе-августе 2022 года Украина экспортировала агропродовольственную продукцию на сумму $13,557 млрд, что на 10% (на $1579 млн) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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