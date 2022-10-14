ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ОБОРОТ ТОРГОВЛИ АГРОПРОДУКЦИЕЙ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ЕС В ЭТОМ ГОДУ ВЫРОС НА 35%


13:35 14.10.2022

Оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом за 8 месяцев 2022 года увеличился по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период на 35% до $9,2 млрд. Об этом рассказал заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Николай Пугачев, сообщает пресс-служба института.

"В январе-августе 2022 года оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом увеличился по сравнению с прошлогодними показателями за соответствующий период на 35% и достиг показателя в $9,2 млрд", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Пугачев отметил, что сальдо торговли агропродукцией выросло до уровня $4,9 млрд, поскольку увеличение отечественного экспорта (+$2,8 млрд) наложилось на снижение стоимости закупок у представителей стран – членов ЕС (-$0,4 млрд).

Главными торговыми партнерами в сегменте аграрной продукции для Украины среди государств ЕС выступают Польша, Румыния, Нидерланды, Испания, Италия, Германия, Болгария и Венгрия. Совокупный оборот Украины с этими государствами составляет около 83%.

По словам Пугачева, отличительной чертой 2022 года стали заметные изменения в перечне ключевых европейских партнеров Украины. В частности, к нему добавились три страны – Румыния, Болгария и Венгрия, но вышла Франция. Ученый объяснил это изменением украинских приоритетов и относительной безопасностью логистики в условиях войны и блокады украинских морских портов.

В первой половине этого года отечественные экспортеры уже полностью использовали беспошлинные экспортные квоты на поставки в Европейский Союз меда, яблочного и виноградного соков, а также консервированных томатов.

Евросоюз с 4 июня 2022 года сроком на год снял все пошлины и сборы на любую продукцию, поступающую из Украины.

По данным Государственной таможенной службы, в январе-августе 2022 года Украина экспортировала агропродовольственную продукцию на сумму $13,557 млрд, что на 10% (на $1579 млн) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.10.2022
валюта курс
EUR 2.5118
USD 2.5704
RUB 4.0381
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5141 +0.0023
USD 2.5523 -0.0181
RUB 4.0371 -0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5000 2.5220
USD 2.5520 2.5720
RUB 3.1000 4.0400
подробнее

Конвертация в банках
на 14.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9720 0.9860
EUR/RUB 62.2000 78.0000
USD/RUB 63.5000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте