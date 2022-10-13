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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ХОЧЕТ РАСШИРИТЬ СПИСОК ТОВАРОВ ДЛЯ ВЫВОЗА ИЗ ПОРТОВ


09:56 14.10.2022

Украина работает над продлением срока действия «зернового соглашения» и уже сейчас поднимает вопрос о расширении в будущем спектра вывоза товаров из украинских портов. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар на онлайн-брифинге в четверг.

Дипломат отметил, что в целом «зерновой коридор» работает хорошо и, несмотря на определенные технические сложности, возникающие в основном из-за попыток России затормозить процесс осмотра судов, из портов Украины выходит в среднем от 8 до 13 кораблей с украинской сельхозпродукцией.

«Для нас это выгодно, важно, этот трек нужно продолжать. Надеюсь, что в ближайшее время мы будем иметь переговоры с турецкой стороной о деталях продолжения этого мандата и совершенствовании работы Совместного (координационного) центра. Мы также ставим вопрос о возможности расширения в будущем спектра вывоза товаров из Украины. Пока что это, конечно, на перспективу, но в повестке дня это стоит», - сказал Боднар, которого цитирует Укринформ.

Как сообщалось, 13 октября из портов "Черноморск", "Одесса" и "Пивденный" вышли в рейсы шесть судов с украинской агропродукцией.

По данным Министерства инфраструктуры, с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 7,38 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышло 331 судно с агропродукцией в страны Азии, Европы и Африки.

«Зерновое соглашение» заключено Украиной, РФ, Турцией и ООН в Стамбуле 22 июля.
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