Ряд вопросов, направленных на создание в Евразийском экономическом союзе оптимальных правил таможенного администрирования экспресс-грузов и международных почтовых отправлений, обсудили на заседании профильной рабочей группы Евразийской экономической комиссии 11 октября под председательством директора департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергея Владимирова.

Члены группы, в которую входят эксперты ЕЭК и стран Союза, рассмотрели проект решения комиссии, который касается определения особенностей заполнения корректировки декларации для экспресс-грузов при проведении в ЕАЭС пилотного проекта в области внешней электронной торговли.

«Правоприменительная практика показала, что, помимо особенностей заполнения декларации, используемой в рамках пилотного проекта, необходимо определить и особенности заполнения корректировки такой декларации. Изменение сведений может потребоваться при предварительном таможенном декларировании, когда сведения уточняются после ввоза товаров, или по результатам таможенного контроля», – отметил Сергей Владимиров.

Как сообщает ЕЭК, на заседании также состоялось обсуждение проекта решения Комиссии, связанного с уточнением правил заполнения декларации для экспресс-грузов, и заявления о выпуске товаров до подачи, применяемых при проведении пилотного проекта в области внешней электронной торговли. Изменения обеспечат возможность автоматизированного снятия с контроля товаров электронной торговли, ранее помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, при их реализации интернет-магазинами физическим лицам в рамках пилотного проекта.