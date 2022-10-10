На третьем заседании Координационного совета Евразийского сетевого университета (ЕСУ) принято решение о включении в состав ЕСУ еще четырёх вузов: Каспийского университета и Алматы Менеджмент Университета (Казахстан), а также Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и Московского государственного технологического университета «Станкин» (Россия).

Как сообщает ЕЭК, теперь в научно-образовательный консорциум входят 19 вузов. Заседание прошло с участием министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева 7 октября на полях Евразийского делового форума «Интеграция».

Участники совещания утвердили Положение о Координационном совете ЕСУ, который создан для определения стратегии и тактики развития ЕСУ. Координационный совет является постоянно действующим коллегиальным органом, в его состав входят по одному представителю от каждого университета, подписавшего Меморандум о создании ЕСУ. Также были утверждены положения структурных подразделений ЕСУ и план работы на 2022-2023 годы.

Меморандум о взаимопонимании по созданию Евразийского сетевого университета был подписан в рамках Евразийского экономического форума в Бишкеке 25 мая ректорами ведущих вузов стран ЕАЭС. Цель ЕСУ – поэтапное формирование безбарьерной среды в сфере образования. Предполагается, что ЕСУ займется подготовкой квалифицированных кадров с использованием дистанционных образовательных технологий, организацией научных исследований и разработок, стимулированием личностного роста молодёжи в духе ценностей евразийской интеграции и другими направлениями.

Евразийский сетевой университет сформирован как научно-образовательный консорциум без образования юридического лица. Структурные подразделения ЕСУ закреплены за конкретными вузами – участниками меморандума.

Председателем Координационного совета ЕСУ избран ректор российского Государственного университета управления, профессор Владимир Строев.