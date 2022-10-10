На площадке агропромышленного блока Евразийской экономической комиссии продолжается работа по формированию общего рынка органической продукции в рамках Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, в ходе рабочей встречи министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна и заместителя министра экономики Республики Армения Армана Ходжояна 10 октября обсуждались вопросы подготовки соглашения о порядке признания в рамках ЕАЭС продукции органической.

«Органическое сельское хозяйство имеет значительный потенциал для развития в каждой стране Союза, и принятие соответствующего соглашения в рамках ЕАЭС создаст условия для наращивания взаимной торговли и межгосударственной кооперации в производстве готовых органических продуктов питания», – отметил Артак Камалян.

Проект соглашения подготовлен департаментом агропромышленной политики ЕЭК совместно с уполномоченными органами государств Союза в целях обеспечения в ЕАЭС свободного перемещения органической продукции.

Стороны согласовали предложенный комиссией проект документа для его дальнейшего рассмотрения коллегией ЕЭК. В частности, одобрены предложенные подходы по проведению оценки (подтверждения) соответствия производства органической продукции и унификации требований к ее маркировке.

По итогам рассмотрения коллегия ЕЭК планирует направить проект соглашения в государства-члены для проведения внутригосударственного согласования.