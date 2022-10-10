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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТМЕНИЛ РЕШЕНИЕ МКАС ПРИ ТПП РФ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ
09:34 11.10.2022
В декабре 2018 г. в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС) ООО «УК «ДаВинчи» было инициировано арбитражное разбирательство против Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте Беларуси, коллегией арбитров МКАС требования ООО «УК «ДаВинчи» были удовлетворены. Согласно решению, предусматривалось взыскание с Беларуси денежных средств в пользу ООО «УК «ДаВинчи» на основании гарантии правительства Республики Беларусь, обеспечивающей выплату основного долга по кредитному договору между СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод» и Евразийским банком развития.
В связи с этим Беларусь приняла меры по обжалованию решения коллегии арбитров МКАС.
По итогам состоявшегося 29 сентября 2022 г. судебного заседания Арбитражный суд Московского округа постановил удовлетворить заявление Беларуси и отменить решение коллегии арбитров МКАС по иску ООО «УК «ДаВинчи» к Республике Беларусь.
Работа по представлению интересов государства проводилась Министерством юстиции Беларуси.
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