Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова, входящий в контур управления «Русатом Хэлскеа» (дивизион, аккумулирующий экспертизу госкорпорации «Росатом» в области здравоохранения) в начале октября получил регистрационное удостоверение Минздрава Беларуси на радиофармацевтический лекарственный препарат «Генератор технеция ГТ-5К».

Как сообщил ЭКОПРЕСС в пресс-службе госкорпорации «Росатом, поставки «Генераторов технеция ГТ-5К» в Беларусь будут осуществляться АО «В/О «Изотоп», отраслевым интегратором в области оборота и продвижения изотопной продукции Госкорпорации «Росатом».

Сегодня «Росатом» поставляет продукцию в более 180 клиник по всей России от Калининграда до Владивостока, а также в более 100 организаций в 50 странах мира. Беларусь является крупнейшим потребителем изотопной продукции медицинского назначения среди стран СНГ.

«Экспертиза предприятий отечественной атомной отрасли в производстве изотопной продукции насчитывает более полувека. Наше многолетнее партнерство с Республикой Беларусь и регистрация лекарственного препарата “Генератор технеция ГТ-5К” позволит нам осуществлять бесперебойные поставки генераторов технеция в лечебные учреждения Беларуси», - прокомментировал генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Игорь Обрубов.

НИФХИ им. Л.Я. Карпова является ведущим в России производителем и поставщиком радиоизотопов, радиофармпрепаратов и генераторов технеция-99m для ядерной медицины.

Генераторы технеция-99m используются в диагностике онкологических, кардиологических, нейроэндокринных и других заболеваний при проведении процедур. Технеций-99m, период полураспада которого составляет 6 часов - самый востребованный изотоп в ядерной медицине, на его основе проводится более 80% процедур в гамма-камерах. Диагностика с применением радиофармацевтических препаратов дает возможность выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать терапию.