Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец августа 2022 года составила 1 050 тысячи человек, сократившись на 22,6% по сравнению с аналогичной датой 2021 года.

Как сообщает ЕЭК, таким образом, количество безработных составляет 1,1% численности рабочей силы. В 2021 году этот показатель составлял 1,5%.