ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНСКАЯ ЭКОНОМИКА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОКРАТИЛАСЬ НА ТРЕТЬ


09:47 10.10.2022

По итогам трех кварталов 2022 года падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Минэкономики с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования на базе поведенческих показателей экономических субъектов оценивает падение ВВП в прошлом месяце, как и в августе, в пределах 35% (±2%). В целом по итогам первых трех кварталов 2022 года падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Одним из факторов, оказавших положительное влияние на экономические показатели, в Минэкономики считают улучшение динамики транспортных перевозок, благодаря чему в сентябре украинский экспорт в денежном эквиваленте вырос более чем на 23% по сравнению с августом этого года.

В частности, в рамках «Зерновой инициативы» объем вывезенной через порты Большой Одессы продукции в сентябре вдвое превысил августовские показатели. Также, по оперативным данным, в сентябре АО «Укрзализныця» перевезла 11,7 млн т грузов, что на 8,4% больше объемов перевозок августа 2022 года и на 41% к марту соответственно.

Отмечают в министерстве и стабилизацию в прошлом месяце цены на топливо, что способствовало снижению инфляционного давления на экономику на фоне падения внешних цен, особенно на энергоносители.

Также наблюдается улучшение ожиданий бизнеса относительно перспектив своей экономической деятельности, хотя они все еще остаются пессимистическими (46,1 в сентябре против 44,1 в августе).

По оценкам министерства, экономическая ситуация в стране, несмотря на всю ее сложность, остается контролируемой.

Как сообщалось, по данным Госстата, снижение ВВП во втором квартале 2022 года составило 37,2% (по сравнению со вторым кварталом в прошлом году), что меньше предыдущих оценок Минэкономики (40,6%). В августе, по данным Минэкономики, показатель ВВП ниже прошлогоднего ориентировочно на 35%.

По сентябрьскому прогнозу Минэкономики, по итогам 2022 года ВВП в Украине сократится на 33,2%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2022
валюта курс
EUR 2.4686
USD 2.5367
RUB 4.1270
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4686 +0.0295
USD 2.5367 +0.0295
RUB 4.1270 -0.0442
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4700 2.4890
USD 2.5330 2.5450
RUB 3.3000 4.1500
подробнее

Конвертация в банках
на 10.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9700 0.9830
EUR/RUB 60.3000 70.9000
USD/RUB 61.3000 73.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте