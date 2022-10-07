По итогам трех кварталов 2022 года падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Минэкономики с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования на базе поведенческих показателей экономических субъектов оценивает падение ВВП в прошлом месяце, как и в августе, в пределах 35% (±2%). В целом по итогам первых трех кварталов 2022 года падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Одним из факторов, оказавших положительное влияние на экономические показатели, в Минэкономики считают улучшение динамики транспортных перевозок, благодаря чему в сентябре украинский экспорт в денежном эквиваленте вырос более чем на 23% по сравнению с августом этого года.

В частности, в рамках «Зерновой инициативы» объем вывезенной через порты Большой Одессы продукции в сентябре вдвое превысил августовские показатели. Также, по оперативным данным, в сентябре АО «Укрзализныця» перевезла 11,7 млн т грузов, что на 8,4% больше объемов перевозок августа 2022 года и на 41% к марту соответственно.

Отмечают в министерстве и стабилизацию в прошлом месяце цены на топливо, что способствовало снижению инфляционного давления на экономику на фоне падения внешних цен, особенно на энергоносители.

Также наблюдается улучшение ожиданий бизнеса относительно перспектив своей экономической деятельности, хотя они все еще остаются пессимистическими (46,1 в сентябре против 44,1 в августе).

По оценкам министерства, экономическая ситуация в стране, несмотря на всю ее сложность, остается контролируемой.

Как сообщалось, по данным Госстата, снижение ВВП во втором квартале 2022 года составило 37,2% (по сравнению со вторым кварталом в прошлом году), что меньше предыдущих оценок Минэкономики (40,6%). В августе, по данным Минэкономики, показатель ВВП ниже прошлогоднего ориентировочно на 35%.

По сентябрьскому прогнозу Минэкономики, по итогам 2022 года ВВП в Украине сократится на 33,2%.