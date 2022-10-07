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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЕАЭС УВЕЛИЧИЛОСЬ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ НА 4,4%
13:49 07.10.2022
В январе-августе 2022 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий увеличилось по сравнению с январем-августом 2021 года на 4,4% и составило 72,2 млрд долларов США.
Как сообщает ЕЭК, рост наблюдался в Кыргызстане – на 8,5%, России – на 4,6%, Казахстане – на 4,3%, Беларуси – на 1,8%.
Увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) – на 3,1% по сравнению с январем – августом 2021 года, молока – на 0,9%, яиц – на 2,2%.
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