Верховная Рада обратилась в Европейский Союз с просьбой отменить пошлины и квоты на украинский экспорт до завершения переговоров о членстве Украины в ЕС. Соответствующее постановление «Об обращении ВРУ в Европейский парламент и Совет ЕС об углублении экономического сотрудничества и продолжении действия временных мер по либерализации торговли» (регистр. №8075) парламент принял 6 октября, сообщает Укринформ со ссылкой на сайт ВР.

«Согласно Регламенту №870, Европейский Союз в этом году приостановил для украинских товаров все антидемпинговые пошлины, все тарифные квоты, пошлины для промышленной продукции и применение системы минимальных входных цен для фруктов и овощей. Этот льготный режим будет применяться до 5 июня 2023 года», - напомнила заместитель председателя комитета по экономическому развитию Роксолана Пидласа.

По ее словам, льготный режим оказывает положительный эффект на объемы торговли украинскими товарами в Европейском Союзе. Экспорт в ЕС за три квартала превысил довоенный уровень на 6,3% или 1,2 млрд долларов. Больше всего в денежном измерении вырос экспорт кукурузы, подсолнечного масла, семян подсолнечника, пшеницы и электроэнергии.

«В целом, в условиях, когда прогнозное падение ВВП Украины по итогам года будет составлять от 30% до 35%, мы должны применять все возможные инструменты для поддержки украинских производителей. Наша общая задача – убедить европейцев прислушаться к предложению о продлении льготного режима», - резюмировала заместитель председателя комитета.

Как сообщалось, сейчас торговля между Украиной и Европейским Союзом фактически возобновилась. В августе экспорт в ЕС составил 90% от уровня экспорта, зафиксированного в августе 2021 года.

1 октября в Украине заработали положения Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS). Это позволит грузам еще быстрее проходить границы между Украиной и ЕС.