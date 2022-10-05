Россия предоставит Беларуси $1,5 млрд в виде целевого кредита, который будет направлен на реализацию программ импортозамещения. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

«Да, решения все приняты. Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы. На $1,5 миллиарда на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств», - сказал Оверчук, которого цитирует РИА Новости .

Выделение средств еще в августе анонсировал белорусский премьер Роман Головченко. По его словам, определено 23 проекта, семь из которых на$ 330 миллионов рассчитывают запустить до конца этого года.

В частности, речь шла о производстве комплектующих для промышленного машиностроения.