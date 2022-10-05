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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС УТВЕРЖДЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИМЕСЕЙ В ЛЕКАРСТВАХ


13:42 05.10.2022

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила требования к проведению исследований (испытаний) лекарственных средств в части оценки и контроля содержания примесей.

Как сообщает ЕЭК, требования устанавливают подходы к изучению безопасности и нормированию содержания примесей в лекарствах, в том числе и тех, которые образуются в процессе их хранения. Это позволяет контролировать качество лекарств как при их выпуске производителем, так и в процессе продажи и применения препаратов.

Изложенные в требованиях подходы соответствуют международным принципам нормирования примесей.

«Документ позволит продолжить развитие сформированной в Союзе единой системы требований к качеству лекарств, установить единые принципы и порядок изучения и обоснования безопасного уровня примесей в препарате с точки зрения их допустимого суточного воздействия на пациента», – отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.
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