В сентябре 2022 года Украина экспортировала 2 млн тонн пшеницы, что на 1,2 млн тонн больше, чем в августе этого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Доля пшеницы в сентябре (в поставках за границу – ред.) составляет фактически 2 млн тонн, что на 1,2 млн тонн больше, чем в августе, но на 57% меньше, чем в прошлом году за этот же период", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что лидером в сентябре по поставкам остается кукуруза – 2,3 млн тонн. В министерстве объясняют это тем, что в Украине осталось много прошлогодних остатков.

Третью позицию по объему отправок в сентябре занимает рапс – 887 тыс. тонн, что на 42,4% больше, чем в августе, и на 1% больше, чем за сентябрь 2021 года.

Показатель экспорта подсолнечного масла за сентябрь против августа увеличился на 46% и составляет 569 тыс. тонн, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Ячменя отгружено 397 тыс. тонн, что на 190 тыс. тонн больше, чем в августе, но почти на 600 тыс. тонн меньше, чем в сентябре прошлого года.

За первый месяц осени увеличился объем экспорта шротов– до 391 тыс. тонн (в августе их было экспортировано 286 тыс. тонн). Также выросли объемы поставок соевых бобов – до 240 тыс. тонн, что вдвое больше по сравнению с августом.

Общая картина объема агропродукции, который фактически пересек границу Украины, в процентах за сентябрь такова: 32,9% занимает кукуруза, 27,76% – пшеница, 2,96% – семена подсолнечника, 8,25% – подсолнечное масло, 5,69 % – шроты, ячмень – 5,79%, рапс – 12,77%, соевые бобы – 3,5%, соевое масло – 0,37%.

Общий объем отправок за 7 месяцев в разрезе культур: 7,9 млн тонн – кукуруза (41,04%); 3,4 млн тонн – пшеница (17,75%); 1,7 млн тонн – семена подсолнечника (8,84%); 1,9 млн тонн – подсолнечное масло (9,76%); 1,6 млн тонн – рапс (8,21%); 1,081 млн тонн – шроты (5,57%); 741 тыс. тонн – соевые бобы (3,82%), 843 тыс. тонн – ячмень (4,35%); 126 тыс. тонн – соевое масло (0,65%).

В общей сложности с начала войны из Украины вывезли около 8 млн тонн кукурузы и 3,4 млн тонн пшеницы.

По данным Всеукраинского аграрного совета, Украина в сентябре экспортировала 6,9 млн тонн аграрной продукции. В частности, 3,9 млн тонн было поставлено через морские порты в рамках "зерновой инициативы".