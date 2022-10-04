Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер технического регулирования.

Перечень разработан Министерством сельского хозяйства Казахстана с учетом предложений уполномоченных органов стран ЕАЭС для реализации порядка ввоза на таможенную территорию ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории ЕАЭС, утвержденного решением Совета комиссии от 12 ноября 2021 г. № 130.

Как сообщает ЕЭК, в перечень включены 282 детализированных до десятого знака кода ТН ВЭД ЕАЭС к 11 группам мясной продукции. Документ ориентирован на участников внешнеэкономической деятельности и применяется для таможенного администрирования.