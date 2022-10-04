Комплексный план развития евразийских транспортных коридоров, исполнение дорожной карты по реализации Основных направлений транспортной политики, инфраструктурное развитие, международные автомобильные перевозки и другие вопросы углубления интеграции в сфере транспорта рассмотрены на заседании профильного консультативного комитета с участием представителей стран ЕАЭС, которое прошло под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева.

Министр ЕЭК отметил, что инфраструктурное развитие является одним из приоритетных направлений деятельности Комиссии. Оно призвано обеспечить перенаправление транспортных потоков и способствовать развитию транзитного потенциала государств-членов ЕАЭС.

«Реализация мероприятий Комплексного плана подразумевает подготовку паспортов евразийских транспортных коридоров, внедрение цифровых решений и сервисов соответствующей экосистемы, выявление и устранение узких мест», - обозначил Арзыбек Кожошев в ходе обсуждения плана развития евразийских транспортных коридоров.

Ранее Евразийский межправительственный совет одобрил перечень из семи приоритетных инфраструктурных транспортных проектов в странах ЕАЭС. Все они направлены на развитие коридоров и маршрутов, транзитного потенциала и инфраструктуры, которая входит в международные транспортные коридоры в направлениях «Восток – Запад» и «Север-Юг», в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, Один путь».

Как сообщает ЕЭК, члены консультативного комитета также обсудили проект рекомендации Коллегии ЕЭК об организации смешанных перевозок и предложениях по совершенствованию права ЕАЭС при осуществлении контейнерных перевозок. Документ подготовлен на основе исследования национального и международного опыта контейнеризации грузов, деятельности и документов международных организаций по вопросам развития смешанных перевозок, а также анализа международных конвенций и договоров, стратегических документов и национального законодательства сторон. Положения документа направлены на содействие организации устойчивой логистики контейнерного оборота и обеспечению недискриминационного доступа потенциальных клиентов к сервисам контейнерной перевозки и транспортной инфраструктуры государств ЕАЭС.

Особое внимание участники заседания уделили вопросам цифровизации транспортной деятельности. Арзыбек Кожошев отметил, что «в регионе Большой Евразии, где функционирует множество товарных рынков, крайне важно обеспечить гарантированную перевозку грузов с использованием самых современных инструментов и механизмов регулирования и технологий, опирающихся на цифровые решения».

В ходе заседания стороны обменялись опытом развития и внедрения национальных интеллектуальных транспортных систем. До 2023 года Комиссии предстоит разработать Концепцию по совершенствованию взаимодействия национальных систем в Союзе, что позволит повысить качество услуг и безопасность движения.

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопросы совершенствования транспортного контроля, внутреннего судоходства, тарифной политики железных дорог.

По отдельным вопросам комитет поручил провести дополнительные экспертные совещания и консультации. Так, будет продолжено согласование проекта международного межведомственного договора об определении требований к минимальному составу экипажей судов при плавании по внутренним водным путям стран ЕАЭС. Кроме того, будет проведено обсуждение проблемных вопросов контроля режима труда и отдыха водителей-международников.

Очередное заседание консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре запланировано на четвертый квартал 2022 года.