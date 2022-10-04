В рамках российского форума «Микроэлектроника-2022», посвященного вопросам реализации стратегических научно-технических, промышленных и инновационных проектов в сфере микро- и радиоэлектроники, совершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере, стандартизации, обеспечения технологической независимости стран Евразийского экономического союза, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян рассказал о совместной работе комиссии и государств-членов по развитию микроэлектронной промышленности.

Как сообщает ЕЭК, особый акцент в ходе выступления министр ЕЭК сделал на необходимости усиления кооперационного взаимодействия как государственных структур, так и представителей бизнес-сообщества стран Союза. Артак Камалян отметил, что наиболее перспективными для совместной работы направлениями должны стать научно-исследовательская деятельность и производство необходимых для внутреннего потребления микроэлектронных компонентов.

«В декабре прошлого года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств Евразийского экономического союза поручили проработать реализацию совместных кооперационных проектов по производству микрочипов и компьютерных элементов для машиностроительной отрасли, – напомнил Артак Камалян. – С тех пор комиссия при поддержке уполномоченных органов стран Союза предприняла ряд шагов в сторону импортозамещения. Речь идет о формировании профильной экспертной группы, проведении аналитической работы и разработке рекомендации коллегии ЕЭК о развитии кооперационного сотрудничества наших стран в сфере производства микроэлектроники».

На площадке форума состоялись переговоры директора департамента промышленной политики Николая Кушнарева с представителями бизнес-сообщества России и Беларуси, в ходе которых обсуждены наиболее острые и актуальные вопросы развития отрасли посредством кооперационного взаимодействия.