|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ В ЕАЭС ОБСУЖДЕНЫ НА ФОРУМЕ В СОЧИ
14:53 04.10.2022
В рамках российского форума «Микроэлектроника-2022», посвященного вопросам реализации стратегических научно-технических, промышленных и инновационных проектов в сфере микро- и радиоэлектроники, совершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере, стандартизации, обеспечения технологической независимости стран Евразийского экономического союза, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян рассказал о совместной работе комиссии и государств-членов по развитию микроэлектронной промышленности.
Как сообщает ЕЭК, особый акцент в ходе выступления министр ЕЭК сделал на необходимости усиления кооперационного взаимодействия как государственных структур, так и представителей бизнес-сообщества стран Союза. Артак Камалян отметил, что наиболее перспективными для совместной работы направлениями должны стать научно-исследовательская деятельность и производство необходимых для внутреннего потребления микроэлектронных компонентов.
«В декабре прошлого года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств Евразийского экономического союза поручили проработать реализацию совместных кооперационных проектов по производству микрочипов и компьютерных элементов для машиностроительной отрасли, – напомнил Артак Камалян. – С тех пор комиссия при поддержке уполномоченных органов стран Союза предприняла ряд шагов в сторону импортозамещения. Речь идет о формировании профильной экспертной группы, проведении аналитической работы и разработке рекомендации коллегии ЕЭК о развитии кооперационного сотрудничества наших стран в сфере производства микроэлектроники».
На площадке форума состоялись переговоры директора департамента промышленной политики Николая Кушнарева с представителями бизнес-сообщества России и Беларуси, в ходе которых обсуждены наиболее острые и актуальные вопросы развития отрасли посредством кооперационного взаимодействия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 04.10.2022
Курсы в банках
на 04.10.2022
Конвертация в банках
на 04.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте