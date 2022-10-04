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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
АГРАРИИ УКРАИНЫ ЗАСЕЯЛИ 26% ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПЛОЩАДИ ПОД ОЗИМЫЕ ЗЕРНОВЫЕ
13:14 04.10.2022
Сельхозтоваропроизводители всех областей Украины проводят сев озимых зерновых культур, которых по состоянию на 3 октября посеяно более 1,2 млн га, или 26% к прогнозу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Отмечается, что пшеницы посеяно 1,1 млн га (27% прогнозируемых площадей), ячменя - 96 тыс. га (14%) и ржи - 35 тыс. га (41%), пишет Укринформ.
За предыдущую неделю посеяно 516 тыс. га озимых на зерно.
Больше всего озимых зерновых культур посеяли аграрии Тернопольщины - 32 тыс. га, или 41% к прогнозу.
Сельхозтоваропроизводители всех областей Украины завершили посев озимого рапса, которого посеяно 989 тыс. га. В частности, за предыдущую неделю было посеяно 28 тыс. га озимого рапса.
В Минагрополитики ожидают, что по пессимистическому прогнозу, аграрии в этом году сократят объемы посевов озимых пшеницы, ржи и ячменя на 20%, но посевы озимого рапса останутся на уровне прошлого года.
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