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В УКРАИНЕ ЗАРАБОТАЛ «ТАМОЖЕННЫЙ БЕЗВИЗ»: ГРУЗЫ УЖЕ СЛЕДУЮТ В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ


13:00 03.10.2022

В субботу, 1 октября, в Украине заработали положения Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS). Об этом сообщает Министерство финансов.

"1 октября для Украины вступили в силу положения Конвенции о процедуре совместного транзита, и для бизнеса открылась возможность международного перемещения товаров с 35 другими странами-участницами по одному транзитному документу. То есть в нашей стране заработал так называемый таможенный безвиз", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что первая транзитная декларация в рамках безвиза была отправлена 1 октября из Германии в Украину. Таможенники уже видят ее в электронной транзитной системе NCTS и ожидают прибытия грузовика.

Украина уже также оформила первую транзитную декларацию на выезд из страны. В настоящее время в системе ожидают прибытие товаров в таможню отправки и другие декларации, по которым товары будут помещены под процедуру совместного транзита и доставлены в таможни назначения на территории стран-участниц Конвенции.

В Минфине напомнили, что в соответствии с «таможенным безвизом», для доставки грузов из одной страны в другую подается единый транзитный документ: от таможни отправки до таможни назначения. Это ускоряет прохождение таможенных формальностей на границе и сокращает соответствующие расходы для предприятий.

Как сообщалось, Украина 31 августа передала европейской стороне необходимые документы для присоединения к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS) и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

«Таможенный безвиз» - это быстрое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени. Это одно из ключевых направлений постройки в Украине удобной и прозрачной таможни.
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