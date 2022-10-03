|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ ЗАРАБОТАЛ «ТАМОЖЕННЫЙ БЕЗВИЗ»: ГРУЗЫ УЖЕ СЛЕДУЮТ В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ
13:00 03.10.2022
В субботу, 1 октября, в Украине заработали положения Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS). Об этом сообщает Министерство финансов.
"1 октября для Украины вступили в силу положения Конвенции о процедуре совместного транзита, и для бизнеса открылась возможность международного перемещения товаров с 35 другими странами-участницами по одному транзитному документу. То есть в нашей стране заработал так называемый таможенный безвиз", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Отмечается, что первая транзитная декларация в рамках безвиза была отправлена 1 октября из Германии в Украину. Таможенники уже видят ее в электронной транзитной системе NCTS и ожидают прибытия грузовика.
Украина уже также оформила первую транзитную декларацию на выезд из страны. В настоящее время в системе ожидают прибытие товаров в таможню отправки и другие декларации, по которым товары будут помещены под процедуру совместного транзита и доставлены в таможни назначения на территории стран-участниц Конвенции.
В Минфине напомнили, что в соответствии с «таможенным безвизом», для доставки грузов из одной страны в другую подается единый транзитный документ: от таможни отправки до таможни назначения. Это ускоряет прохождение таможенных формальностей на границе и сокращает соответствующие расходы для предприятий.
Как сообщалось, Украина 31 августа передала европейской стороне необходимые документы для присоединения к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS) и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.
«Таможенный безвиз» - это быстрое перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени. Это одно из ключевых направлений постройки в Украине удобной и прозрачной таможни.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.10.2022
Курсы в банках
на 03.10.2022
Конвертация в банках
на 03.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте