Страны ЕАЭС наращивают взаимный товарооборот. Об этом говорится в еженедельном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Согласно информации, в январе-июле 2022 г. совокупный товарооборот Армении, Казахстана и Кыргызстана со странами ЕАЭС увеличился на 2 млрд долл., или на 11,3% год к году. На них в первом полугодии 2022 г. пришлось 45% взаимной торговли ЕАЭС.

Данные страны увеличили торговлю с Россией на 1,75 млрд долл., что связано с переориентацией ее экспортно-импортных потоков, в том числе на рынок ЕАЭС, в силу сложившихся торгово-экономических ограничений. Наибольшие объемы торговли со странами ЕАЭС, включая Россию, нарастила Армения. На этом фоне удельный вес ЕАЭС в стоимостном объеме ее торговли вырос в январе-июле 2022 г. на 2,7 п. п. г/г, до 34,6%.