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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НАФТОГАЗ ПОСТРОИТ БИОТЭЦ ВО ЛЬВОВЕ И ЖИТОМИРЕ
10:52 03.10.2022
Нафтогаз планирует построить как минимум 9 теплоэлектроцентралей и котельных, которые будут работать на биотопливе. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в Telegram-канале.
"В общей сложности в планах Нафтогаза построить по меньшей мере 9 биоТЭЦ и биокотельных в 8 регионах Украины общей мощностью 250 МВт тепловой энергии и 52 МВт электрической", - говорится в сообщении.
В частности, компания уже начала подготовительные работы по строительству биоТЭЦ во Львове и в Житомире. Общая мощность этих объектов составит 90 МВт тепловой энергии и 11 МВт электрической.
Плановый период сдачи объектов в эксплуатацию: во Львове – 1-й квартал 2023 года, в Житомире – 4-й квартал 2023 года. В качестве топлива ТЭЦ будут использовать твердое вторичное топливо (бумага, картон, пищевые отходы и т.п.) и древесную щепу.
Ранее Нафтогаз оценивал перспективы по производству биометана в 5 млрд кубометров в год (ожидаемый объем инвестиций – 5-10 млрд долларов), производство биотоплива – в 0,5-0,9 млн тонн в год (1-2 млрд долларов инвестиций).
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