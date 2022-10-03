Нафтогаз планирует построить как минимум 9 теплоэлектроцентралей и котельных, которые будут работать на биотопливе. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в Telegram-канале.

"В общей сложности в планах Нафтогаза построить по меньшей мере 9 биоТЭЦ и биокотельных в 8 регионах Украины общей мощностью 250 МВт тепловой энергии и 52 МВт электрической", - говорится в сообщении.

В частности, компания уже начала подготовительные работы по строительству биоТЭЦ во Львове и в Житомире. Общая мощность этих объектов составит 90 МВт тепловой энергии и 11 МВт электрической.

Плановый период сдачи объектов в эксплуатацию: во Львове – 1-й квартал 2023 года, в Житомире – 4-й квартал 2023 года. В качестве топлива ТЭЦ будут использовать твердое вторичное топливо (бумага, картон, пищевые отходы и т.п.) и древесную щепу.

Ранее Нафтогаз оценивал перспективы по производству биометана в 5 млрд кубометров в год (ожидаемый объем инвестиций – 5-10 млрд долларов), производство биотоплива – в 0,5-0,9 млн тонн в год (1-2 млрд долларов инвестиций).