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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ПРИНЦИПАМИ МАРКИРОВКИ МНОГОРАЗОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ


12:19 26.09.2022

Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел инициативное предложение Кыргызской Республики и принял решение о введении маркировки многоразовых электронных сигарет и аналогичных индивидуальных электронных испарительных устройств в странах Евразийского экономического союза по унифицированным правилам.

Как сообщает ЕЭК, государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем за шесть месяцев. При этом запрет на ввод в оборот немаркированной продукции не может быть осуществлен ранее 1 октября 2022 года.

«Взаимодействие национальных операторов маркировки в рамках трансграничной торговли будет осуществляться в порядке, предусмотренном базовой технологической организационной моделью системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС», - уточнил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

С учетом того, что в ряде стран Союза данная группа товаров относится к категории подакцизных, на уровне национального законодательства может быть установлено дополнительное требование по нанесению на товары материального носителя, содержащего средства защиты от подделки.
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