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УКРАИНА ПЕРЕХОДИТ ОТ СЫРЬЕВОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ К ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ – МИНАГРОПОЛИТИКИ


11:41 26.09.2022

В условиях войны украинские сельхозтоваропроизводители нарастили экспорт молочной продукции, а также начали активно развивать: производство мяса, сферу альтернативных источников энергии (биоэтанол, биогаз, биометан) и переработку зерновых культур. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает пресс-служба ведомства.

«Форс-мажорный фактор войны ускорил нашу трансформацию. Глядя на результаты работы аграрного сектора за 7 месяцев войны, мы видим, что точка невозврата в сырьевую модель пройдена. Что это подтверждает? Прежде всего, все поняли – аграрные производители, фермеры, что концентрироваться на одной или двух зерновых масличных культурах очень рискованно. И должна быть однозначно дифференциация», – сказал Высоцкий, которого цитирует Укринформ.

По его словам, на сегодняшний день Украина наращивает объемы экспорта молочной продукции. По результатам августа экспорт молочной продукции показал рекордный показатель за последние два года. Высоцкий отметил, что подобный рост ожидается и далее.

Кроме того, увеличивается поголовье промышленного свиноводства, птицеводства. Заместитель объяснил это, прежде всего, удешевлением кормов. Высоцкий добавил, что тренд на развитие животноводства будет продолжаться.

Также украинские аграрии направляют инвестиции в биоэнергетику. «Недавно прошли аукционы по приватизации спиртзаводов. Конечная предложенная цена на аукционах стала в три-четыре раза больше стартовой А спиртзавод – это прежде всего биоэтанол, биотопливо. В секторе поняли, что гораздо выгоднее производить альтернативные источники энергии – биоэтанол, биогаз, биометан, чем просто продавать сырье и затем покупать природный газ по космическим ценам на сушку кукурузы», – отметил Высоцкий.

Он также рассказал, что в Украине уже запущены проекты по этому направлению – до конца года будет еще целый ряд.

"Данные проекты обеспечивают замещение импорта энергетических ресурсов, что для нас важно, ведь мы таким образом выравниваем энергетический баланс", - подчеркнул заместитель министра.

Высоцкий отметил, что еще одно направление, которое в Украине активно развивается – это более глубокая переработка зерновых культур: производство муки, готовых макаронных изделий, аминокислот и т.д. По его словам, такие проекты также уже начаты, но результат следует ожидать через два-три года.

Согласно данным Минагрополитики, украинские аграрии в 2022 году выбирают масличную культуру (рапс, подсолнечник, сою), как альтернативу зерновым.
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