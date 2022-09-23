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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ ТОВАРОВ ДО 1 ТЫС. ЕВРО В ЕАЭС ПРОДЛЕН ДО 1 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА
10:58 26.09.2022
На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 23 сентября принято решение продлить действие порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 1000 евро до 1 апреля 2023 года.
Ранее Совет комиссии повысил порог беспошлинного ввоза до 1000 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, а также ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Такой порог был установлен на временной основе до 1 октября текущего года.
Ка сообщает ЕЭК, продление меры позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта.
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