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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ АКВАКУЛЬТУРЫ В ЕАЭС ВЫРОСЛО В 1,7 РАЗА ЗА ПЯТЬ ЛЕТ


15:25 23.09.2022

Тенденции развития аквакультуры в странах Евразийского экономического союза свидетельствуют, что по темпам роста эта сфера существенно опережает другие направления агропромышленного комплекса. При этом наибольший рост показывают Кыргызстан (в 5 раз), Казахстан (в 4 раза) и Российская Федерация (в 1,7 раза).

Как сообщает ЕЭК, высокие темпы и перспективность развития аквакультуры в ЕАЭС отмечены на международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2022), которые прошли 21-23 сентября в Санкт-Петербурге.

«Аквакультура – это стратегическая сфера, дающая импульс для развития смежных отраслей, позволяющая укрепить продовольственный потенциал и компетенции производителей государств ЕАЭС, – заявил директор департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Армен Арутюнян, выступая на панельной сессии «Умная аквакультура». – Общий рынок нашего Союза позволяет эффективно поставлять продукцию – объем взаимной торговли рыбой и рыбопродуктами между странами Союза ЕАЭС за последние пять лет вырос в 1,6 раза».

По его словам, комиссией совместно с Росрыболовством, экспертами государств ЕАЭС и ФАО прорабатываются инициативы по дальнейшему развитию отрасли, в том числе поддержке реализации инвестиционных проектов, развития академической мобильности.

«Развитие академической мобильности даст возможность студентам всех стран получить современные знания по целому комплексу вопросов рыбохозяйственной сферы», – отметил Армен Арутюнян.

На использование интеграционного потенциала и устойчивое функционирование сферы направлены принятые коллегией комиссии рекомендации по развитию сотрудничества государств-членов и общие принципы и подходы к обеспечению устойчивого развития аквакультуры и рыболовства.

Армен Арутюнян также выступил модератором дискуссии по снижению зависимости от импорта кормов для выращивания рыбы, рыбопосадочного материала, оборудования, внедрению цифровых и инновационных решений. Обсуждение состоялось на круглом столе «Практические вопросы устойчивого развития аквакультуры в странах Евразийского экономического союза».

Отмечено, что в настоящее время прирост продукции рыбоводства в основном обеспечивается за счет индустриального производства, а к 2030 году в России продукция индустриального лососеводства составит 250 тыс. тонн.

В мероприятии приняли участие руководители и представители Росрыболовства, Совета Федерации, ФАО, Роскачества, органов власти и научных учреждений стран ЕАЭС, предприятий-производителей рыбной продукции и ресурсов, отраслевых союзов, ассоциаций и других участников рынка аквакультуры.
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