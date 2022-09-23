СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДГОТОВКА СОГЛАШЕНИЯ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В РАМКАХ СНГ

13:31 23.09.2022 Завершается подготовка соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций в рамках СНГ. Об этом сообщает Telegram-канал Минэкономики Беларуси. Согласно информации, заместитель министра экономики Алеся Абраменко в составе делегации Беларуси приняла участие в заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств в Москве. «Экономсоветом отмечена большая работа, проведенная сторонами по подготовке соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций в рамках СНГ, реализация которого станет важным фактором роста национальных экономик стран-членов Содружества. Принято решение вынести на рассмотрение глав государств в мае 2023 года проекта поручения, которое запустит процедуру подписания данного международного договора», - говорится в сообщении.