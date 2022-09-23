ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.09.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


С 1 ОКТЯБРЯ УКРАИНСКИЕ КОМПАНИИ СМОГУТ ОТПРАВЛЯТЬ ТОВАРЫ В 35 СТРАН


09:59 23.09.2022

С 1 октября украинские компании смогут отправлять товары непосредственно со своих складов, по меньшей мере, в 35 стран - участниц Конвенции о процедуре совместного транзита. Об этом Укринформу сообщили в Государственной таможенной службе по итогам семинара «Присоединение Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита. Переход к международному применению NCTS в Украине», собравший около 1500 представителей бизнеса.

«Конвенция о процедуре совместного транзита, международное применение NCTS – новая реальность для украинского бизнеса, которая начнется уже с 1 октября. Мы инициировали этот семинар, чтобы остановиться на практических аспектах, интересующих бизнес. Интерес к семинару беспрецедентен. Мы будем продолжать общение, чтобы у бизнеса не оставалось вопросов без ответов», - отметил заместитель председателя Гостаможслужбы Владислав Суворов.

В ведомстве напомнили, что при вывозе товаров за пределы таможенной территории Украины на границе с ЕС оформляется транзитная декларация и заранее подается Entry Summary Declaration (украинская общая декларация прибытия является аналогом такой европейской декларации). Эти декларации часто оформляются непосредственно в пункте пропуска на границе. Стоимость соответствующих услуг закладывается в цене перевозки товаров.

Однако теперь у компаний появляется возможность представлять такие декларации внутри страны. При условии получения транзитных упрощений в комбинации с упрощениями, предусмотренными Таможенным кодексом, украинские компании смогут отправлять товары непосредственно со своих складов, по меньшей мере, в 35 стран-участниц Конвенции о процедуре совместного транзита.

Таким образом, предприятия будут экономить деньги и время на границе.

Поскольку получение упрощений является бесплатным, единственное, что нужно компании для их получения, – это желание и время, чтобы разобраться с нормативной базой и заполнить соответствующее заявление и анкету самооценки.

Программа ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM) предоставила украинской таможне более 200 современных баркод-ридеров для считывания данных по таможенным декларациям. Уже сейчас сканеры направляются в пункты пропуска, где будут интегрированы в ІТ-систему таможни.

Согласно Конвенции о процедуре совместного транзита, к которой присоединяется Украина, таможенные декларации должны содержать штрих-код, с помощью которого можно быстро найти декларацию в системе. Фактически таможенникам необходимо лишь просканировать ридером баркод на декларации, что значительно ускоряет прохождение всех процедур.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.09.2022
валюта курс
EUR 2.5133
USD 2.5452
RUB 4.2199
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4572 -0.0561
USD 2.5081 -0.0371
RUB 4.2446 +0.0247
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4850 2.5100
USD 2.5020 2.5140
RUB 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 23.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9860 1.0020
EUR/RUB 59.0000 75.6000
USD/RUB 59.0000 76.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте