Украина отправила 120 тысяч тонн зерна по Всемирной продовольственной программе ООН, в частности, для Эфиопии, Йемена и Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Фейсбуке.

"В рамках работы ВПП ООН из украинских портов экспортированы уже 120 тыс. тонн пшеницы, в том числе продовольственная помощь направлена населению Эфиопии, Йемена и Афганистана", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что в четверг 22 сентября из порта Одессы вышло четвертое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН. BC VANESSA перевозит 30 тыс. т пшеницы для населения Афганистана.

"Подчеркнем, что для нас является приоритетом оперативный прием, погрузка и отправка судов с продовольственной помощью населению, которое находится на грани голода", - отмечают в пресс-службе.

С начала реализации «зерновых инициатив» из украинских морских портов уже вышли 192 судна с 4,38 млн тонн агропродукции.