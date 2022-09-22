Европейская сеть операторов системы передачи ENTSO-E увеличила на 50 МВт в ночные часы доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии между Украиной и Европой. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram-канале.

"20 сентября ENTSO-E увеличило на 50 МВт в ночные часы доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии между Украиной и Европой. Теперь украинские производители электроэнергии могут экспортировать суммарно 300 МВт в Румынию и Словакию круглосуточно", - говорится в сообщении.

Согласно информации, поставлять увеличенные объемы электроэнергии Украина сможет с 23 сентября. При этом украинская энергосистема будет иметь техническую возможность получать такую же помощь из европейской энергосистемы, если в этом будет необходимость во время отопительного сезона.

В Укрэнерго также сообщили, что дальнейшее увеличение пропускной способности с Румынией, Словакией и Венгрией будет обсуждаться в октябре, а в конце года планируется возобновление работы еще одного интерконнектора с Польшей.