СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

ЛИТОВСКАЯ ТАМОЖНЯ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИТ ПРИЕМ ДЕКЛАРАЦИЙ

17:03 16.09.2022 Литовская таможня временно приостановит прием деклараций. Об этом сообщает Telegram-канал Государственного пограничного комитета Беларуси. «По информации литовской стороны, 17 сентября с 9:00 до 18.00 в пунктах пропуска Литвы будет проводиться обслуживание таможенной системы. В связи с этим в указанное время не будут принимать таможенные декларации на выпуск малоценных и мелких партий товаров в свободное обращение», - говорится в сообщении. Госпогранкомитет Беларуси рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок в Литву.