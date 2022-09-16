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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЛИТОВСКАЯ ТАМОЖНЯ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИТ ПРИЕМ ДЕКЛАРАЦИЙ
17:03 16.09.2022
Литовская таможня временно приостановит прием деклараций. Об этом сообщает Telegram-канал Государственного пограничного комитета Беларуси.
«По информации литовской стороны, 17 сентября с 9:00 до 18.00 в пунктах пропуска Литвы будет проводиться обслуживание таможенной системы. В связи с этим в указанное время не будут принимать таможенные декларации на выпуск малоценных и мелких партий товаров в свободное обращение», - говорится в сообщении.
Госпогранкомитет Беларуси рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок в Литву.
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