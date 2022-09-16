Совет директоров Банка России на заседании Совета директоров принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 7,50% годовых. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий", - говорится в сообщении регулятора.

В нем отмечается, что Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11,0-13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2022 года.