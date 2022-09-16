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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В УКРАИНЕ ЗАПУСКАЮТ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ СТРАХОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ


13:10 16.09.2022

Министерство экономики Украины совместно с Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA) договорилось о запуске механизма страхования инвестиций во время войны. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA), которое принадлежит к группе Всемирного банка, готово предложить для Украины пилотный проект на сумму 30 млн долларов. Эта сумма уже выделена, и они готовы начинать сотрудничество с нами хоть сегодня», - отметил заместитель министра экономики Украины Александр Грибан, которого цитирует Укринформ.

Он рассказал, что сначала все нюансы по предоставлению гарантий для иностранных инвесторов будут отработаны на одном инвестиционном проекте.

"У MIGA уже есть такой инструмент, как Political Risk Insurance и в рамках этого инструмента есть War Risk Insurance. Положительным является то, что их страховые продукты подходят для Украины, то есть не надо будет придумывать что-то новое с нуля", - добавил Грибан.

По его словам, в следующем году суммы на покрытие будут увеличены. Общий портфель MIGA составляет 24 миллиарда долларов. Предполагается, что после завершения структурирования трастового фонда Всемирного банка, предназначенного для восстановления Украины, государство получит 17 млрд долларов на восстановление критической инфраструктуры и стимулирование экономического развития. Часть этой суммы будет направлена именно на страхование рисков инвесторов.

«Сейчас мы начнем с 30 млн долл., а уже от того, как мы реализуем данный пилотный проект, будет зависеть сумма выделенных средств на следующий год. Думаю, что сумма может быть увеличена до 1 млрд долларов в 2023-м, или стать даже больше, если такой инструмент будет иметь спрос среди инвесторов. При этом объем страхового покрытия составит не менее 90% суммы инвестиции», - отметил Грибан.
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