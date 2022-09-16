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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ОПУБЛИКОВАНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕГО БИРЖЕВОГО РЫНКА ТОВАРОВ В ЕАЭС
11:52 16.09.2022
На сайте Евразийской экономической комиссии опубликован доклад о предложениях по формированию общего биржевого рынка товаров в Евразийском экономическом союзе.
Ранее доклад был одобрен коллегией ЕЭК.
Как подчеркнул на заседании министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, формирование общего биржевого товарного рынка Союза предусмотрено Стратегией-2025.
«Главными целями образования общего биржевого рынка товаров являются формирование объективных рыночных цен на биржевые товары, рост объемов торговли в Союзе, увеличение доли расчетов в нацвалютах, повышение уровня посредничества между продавцами и покупателями и справедливое ценообразование на товары ЕАЭС на мировом рынке», - сказал Сергей Глазьев.
Как сообщает ЕЭК, доклад содержит предложения по схемам формирования общего биржевого рынка товаров, определению перечня товаров и производных финансовых инструментов для реализации на общем рынке, расчету биржевых и внебиржевых индикаторов цен, а также опыт Европейского союза.
«К биржевым товарам, торгуемым на общем биржевом рынке Союза, могут быть отнесены: уголь, минеральные удобрения, растительное масло, сахар, шроты, жмыхи, черные металл, стройматериалы, цемент, золото электроэнергия, газ, нефть, нефтепродукты, зерно», - отмечается в материале.
Выводы и предложения доклада будут использованы для разработки Концепции формирования общего биржевого рынка товаров в рамках ЕАЭС, которую планируется утвердить в 2023 году.
Ранее на Белорусской универсальной товарной бирже прошли тестовые торги рапсовым маслом, в которых приняли участие хозяйствующие субъекты и биржи стран ЕАЭС. Представители бизнеса высоко оценили организацию и выразили заинтересованность в участии в реальных торгах.
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