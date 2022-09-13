Государственная дума Российской Федерации приняла закон о ратификации договора Россией и Беларусью о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере.

Как сообщается на сайте Госдумы РФ, документ предусматривает сотрудничество таможенных служб двух стран в области информационного взаимодействия и обмена сведениями, создание в структуре Таможенного комитета Союзного государства межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций, совместный таможенный контроль и взаимодействие мобильных групп таможенных органов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Помимо этого, договором, в частности, предусмотрено, что объекты совместного таможенного контроля определяются межгосударственным центром. При этом порядок и случаи такого контроля регламентируются постановлением коллегии Таможенного комитета Союзного государства.