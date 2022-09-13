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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ГОСДУМА РАТИФИЦИРОВАЛА ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ РОССИИ И БЕЛАРУСИ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ
16:38 13.09.2022
Государственная дума Российской Федерации приняла закон о ратификации договора Россией и Беларусью о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере.
Как сообщается на сайте Госдумы РФ, документ предусматривает сотрудничество таможенных служб двух стран в области информационного взаимодействия и обмена сведениями, создание в структуре Таможенного комитета Союзного государства межгосударственного центра для координации работы по управлению рисками, а также для реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций, совместный таможенный контроль и взаимодействие мобильных групп таможенных органов Российской Федерации и Республики Беларусь.
Помимо этого, договором, в частности, предусмотрено, что объекты совместного таможенного контроля определяются межгосударственным центром. При этом порядок и случаи такого контроля регламентируются постановлением коллегии Таможенного комитета Союзного государства.
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