Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) представили очередной выпуск макроэкономического обзора по 6 государствам — участникам банка.

Согласно обзору, экономическая активность в регионе операций ЕАБР сократилась на 0,7% г/г по итогам 7 месяцев 2022 года. Экономики России и Беларуси продолжают подстраиваться под новые условия функционирования, что требует времени. В свою очередь экономики центральноазиатских стран —участниц ЕАБР и Армении сохраняют высокие темпы роста благодаря расширению внутреннего спроса и поддержке со стороны высоких цен на ключевые экспортные товары.

В макрообзоре отмечается расхождение инфляционных трендов в государствах — участниках ЕАБР. В России рост потребительских цен замедляется и приблизился к 14% г/г, в то время как в большинстве других стран региона операций Банка он продолжает ускоряться. Различия в инфляционных траекториях определяет движение процентных ставок в противоположных направлениях. Банк России последовательно смягчает монетарную политику, и уже в сентябре ключевая ставка может опуститься до 7-7,5%. В то же время центральные и национальные банки Армении, Казахстана и Таджикистана в июле-августе повысили свои процентные ставки, а Национальный банк Кыргызстана сохранил без изменений. Дальнейшее снижение стоимости кредитования в России по сравнению с другими странами региона может придать дополнительный импульс притоку в эти государства капитала из России. Это положительно скажется на росте экономик.

Еще одно наблюдение, которое отмечено в макрообзоре, — прогрессирующая девалютизация кредитов в государствах — участниках ЕАБР. Доля кредитов в иностранных валютах в банковском портфеле на конец июля 2022 года снизилась в Армении до 38,6% с 44,2% в декабре 2021 года, в Беларуси — до 42,4% с 45%, в Казахстане — до 9% с 10,3%, в Кыргызстане — до 24,7% с 27,9%, в России — до 8,1% с 10,8%, в Таджикистане — до 27,6% с 32,9%. Достигнутые уровни приблизились к минимальным значениям (либо даже обновили их) за последние 5 лет. Снижение валютной составляющей кредитов в последние месяцы происходит под воздействием укрепления национальных валют к доллару, а в России и Беларуси — в значительной степени из-за изменения валюты обязательств с иностранной на национальную.

В обзоре уделяется внимание теме влияния глобальных экономических трендов на экономику региона. Мировая экономика в настоящее время входит в период серьезного стресса. Не утихает глобальный всплеск инфляции, набравший силу еще в 2021 году из-за чрезмерного стимулирования экономик в острый период пандемии центральными банками и правительствами развитых экономик.

Для борьбы с инфляцией денежно-кредитные регуляторы крупнейших развитых экономик мира все более активно повышают процентные ставки. Это означает, что денежно-кредитная поддержка экономической активности сокращается и в ближайшее время стоит ожидать обратного эффекта: монетарная политика начнет сдерживать экономический рост. Фактически центробанки развитых экономик жертвуют экономическим ростом в краткосрочной перспективе. Аналитики ЕАБР считают, что на этом фоне сценарий рецессии в крупнейших мировых экономиках сейчас является основным. Он реализуется с очень высокой степенью вероятности. Вопрос скорее в масштабах экономического спада, прежде всего в его длительности.

В базовом варианте аналитики ЕАБР ожидают, что рецессия будет неглубокой и продлится два-три квартала, а уже во второй половине 2023 года развитые страны перейдут к восстановительному росту. Но не исключено, что жесткость денежно-кредитной политики затянет рецессию в ЕС и США на три-пять кварталов, до конца 2023 года.

«В перспективе 2023 года рецессия в крупнейших мировых экономиках может увести мировой спрос на экспортируемые странами региона товары (нефть, газ, уголь, металлы) вниз. Стоимость барреля нефти вполне может снизиться до 60-70 долл., цена на медь способна опуститься до 5 тыс. долл. за тонну — это минимумы острой фазы пандемии. Упадет спрос и со стороны китайского рынка. Пожалуй, есть одна товарная группа, по которой меньше всего опасений, — продовольствие. По ней мы ожидаем устойчиво высокий уровень цен», - отмечают аналитики ЕАБР.