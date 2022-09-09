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УКРЭНЕРГО ПОЛУЧИЛО ₴3,7 МЛРД С МОМЕНТА ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


17:15 12.09.2022

НЭК "Укрэнерго" с 30 июня по 11 сентября получило более 3,7 млрд грн на аукционах по доступу к межгосударственным электросетям. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

"Совокупная стоимость доступа к межгосударственным электросетям, проданному на аукционах "Укрэнерго" с 30 июня по 11 сентября, составляет более 3,7 млрд грн", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что через неделю 5-11 сентября были проданы все имеющиеся права доступа к межгосударственным пересечениям со Словакией и Румынией. Количество участников отдельного аукциона составляло до 11 компаний.

Согласно информации, средневзвешенная цена доступа к пересечению за прошлую неделю снизилась до 9,3 тыс. грн/МВт-час. Самая высокая предельная цена в один час составила 16,5 тыс. грн/МВт-ч в направлении Румынии (5 сентября на 21 час).

Как сообщалось, 4 сентября ENTSO-E увеличило до 300 МВт доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии из Украины в ЕС. Такие возможности для украинских экспортеров будут действовать в часы наибольшего потребления электроэнергии.

Региональная группа Континентальная Европа 7 июня 2022 года согласовала поэтапное расширение возможностей для экспорта и импорта электроэнергии между Украиной и соседними странами ЕС при условии внедрения организационно-технических предпосылок.
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