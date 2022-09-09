|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ИЗ УКРАИНСКИХ ПОРТОВ ВЫШЛИ ЕЩЕ 9 СУДОВ С АГРОПРОДУКЦИЕЙ
15:15 12.09.2022
Из портов Большой Одессы 12 сентября вышли по «зерновому коридору» девять судов, загруженных украинской агропродукцией. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Фейсбуке.
"12 сентября в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 9 судов из 163,8 тыс. тонн агропродукции", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Отмечается, что 12 сентября порты Большой Одессы планируют принять на вход 13 судов под загрузку украинской агропродукцией. Из них уже 6 пришвартованы возле причалов портов Одессы (2), Черноморска (1) и порта «Южный» (3).
С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортированы 2,78 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 122 судна с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.
Как сообщалось, согласно соглашению, подписанному 22 июля Украиной, Турцией, Россией и ООН, три украинских порта были разблокированы для перевозки зерна, назначенного на экспорт.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2022
Курсы в банках
на 12.09.2022
Конвертация в банках
на 12.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте