Из портов Большой Одессы 12 сентября вышли по «зерновому коридору» девять судов, загруженных украинской агропродукцией. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Фейсбуке.

"12 сентября в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 9 судов из 163,8 тыс. тонн агропродукции", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что 12 сентября порты Большой Одессы планируют принять на вход 13 судов под загрузку украинской агропродукцией. Из них уже 6 пришвартованы возле причалов портов Одессы (2), Черноморска (1) и порта «Южный» (3).

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортированы 2,78 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 122 судна с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщалось, согласно соглашению, подписанному 22 июля Украиной, Турцией, Россией и ООН, три украинских порта были разблокированы для перевозки зерна, назначенного на экспорт.