Новые подходы к устранению препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза рассмотрели участники комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в ЕАЭС на заседании, которое прошло 9 сентября в штаб-квартире ЕЭК под председательством главы коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича.

Как отметил Михаил Мясникович, комиссия по поручению глав государств ЕАЭС проработала возможности совершенствования подходов к устранению препятствий.

«В прошлом году государства-члены обеспечили рекордный объем взаимной торговли – 73,1 млрд долларов США, рост на 32,8% по сравнению с 2020 годом, но это не должно нас останавливать. Для дальнейшего роста взаимной торговли необходимы новые подходы к устранению препятствий», – сказал председатель коллегии ЕЭК.

По словам министра по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Вароса Симоняна, работа по устранению барьеров идет планомерно, и в первом полугодии текущего года государства Союза устранили пять барьеров и три препятствия с признаками барьеров. При этом необходимо менять подходы к работе с ограничениями и изъятиями, подчеркнул министр ЕЭК. Если раньше разрабатывались общие дорожные карты по устранению препятствий на очередной плановый период, то сейчас назрела необходимость формирования дорожных карт по отдельным препятствиям и сферам деятельности.

Варос Симонян подчеркнул, что на первый план в этом году вышла работа, связанная с введением государствами Союза ограничений во взаимной торговле товарами.

«С марта на площадке Комиссии проводятся оперативные совещания при введении экстренных ограничительных мер. Это позволяет обсуждать целесообразность их реализации всеми или отдельными государствами-членами, анализировать последствия с возможностью корректировки принятых решений, – сообщил Варос Симонян. – Благодаря такому подходу мы наблюдаем позитивный тренд – сокращение количества этих мер».

Как сообщает ЕЭК, по итогам обсуждения стороны поддержали предложения комиссии. Изменения и дополнения в действующую редакцию методологии разделения препятствий будут представлены на рассмотрение Совету комиссии.

Также участники совещания обсудили разногласия по проектам решений комиссии, работа над которыми ведется в рамках реализации соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Кроме того, были рассмотрены разногласия в части установления нового таможенного регулирования в отношении ввоза рыбной или иной продукции, произведенной на судах государств Союза из уловов, выловленных судами третьих стран. С этой инициативой ранее к государствам Союза обратилась Российская Федерация. Участники заседания обсудили подходы к упрощению таможенного регулирования продукции морского промысла,