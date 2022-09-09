|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В МИНЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ УРОВЕНЬ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ДО $12 ТЫСЯЧ
10:53 12.09.2022
В Министерстве экономики работают над тем, чтобы увеличить уровень ВВП на душу населения в Украине с 4 500 до 12 тыс. долларов. Об этом рассказала первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко во время ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия".
"Наша мечта - осуществить этот тройной скачок от фронтирной экономики до развитой экономики. Мы имеем $4500 ВВП на душу населения. Мы хотим совершить скачок до по меньшей мере $12 тыс.", - заявила Юлия Свириденко, которую цитирует Укринформ.
Свириденко отметила, что для этого Минэкономики предпринимает ряд мер. В частности, упрощает процедуру лицензирования предпринимательской деятельности, а также работает над развитием малого и среднего предпринимательства в стране.
По словам вице-премьера, Украина также должна увеличивать объемы экспорта товаров с добавленной стоимостью. Свириденко отметила, что в настоящее время доля таких товаров в общем объеме экспорта составляет 25%. В Минэкономики планируют увеличить этот показатель до 75%.
По прогнозам Минэкономики, в 2022 году ожидается замедление падения темпов ВВП до 33,2%, что подтверждается тенденциями, наблюдавшимися во втором квартале и августе текущего года.
По прогнозам Нацбанка, в 2022 году инфляция достигнет 31%, а ВВП сократится на треть. В следующем году ожидается возвращение экономики к росту, а инфляционной динамики – к снижению.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2022
Курсы в банках
на 12.09.2022
Конвертация в банках
на 12.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте