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В МИНЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ УРОВЕНЬ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ДО $12 ТЫСЯЧ


10:53 12.09.2022

В Министерстве экономики работают над тем, чтобы увеличить уровень ВВП на душу населения в Украине с 4 500 до 12 тыс. долларов. Об этом рассказала первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко во время ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия".

"Наша мечта - осуществить этот тройной скачок от фронтирной экономики до развитой экономики. Мы имеем $4500 ВВП на душу населения. Мы хотим совершить скачок до по меньшей мере $12 тыс.", - заявила Юлия Свириденко, которую цитирует Укринформ.

Свириденко отметила, что для этого Минэкономики предпринимает ряд мер. В частности, упрощает процедуру лицензирования предпринимательской деятельности, а также работает над развитием малого и среднего предпринимательства в стране.

По словам вице-премьера, Украина также должна увеличивать объемы экспорта товаров с добавленной стоимостью. Свириденко отметила, что в настоящее время доля таких товаров в общем объеме экспорта составляет 25%. В Минэкономики планируют увеличить этот показатель до 75%.

По прогнозам Минэкономики, в 2022 году ожидается замедление падения темпов ВВП до 33,2%, что подтверждается тенденциями, наблюдавшимися во втором квартале и августе текущего года.

По прогнозам Нацбанка, в 2022 году инфляция достигнет 31%, а ВВП сократится на треть. В следующем году ожидается возвращение экономики к росту, а инфляционной динамики – к снижению.
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