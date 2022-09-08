Крупнейшими импортерами украинской аграрной продукции являются страны Азии – 43,9% от общего объема экспорта. Об этом сообщает Минифраструктуры в Фейсбуке.

«С момента выхода первого судна с украинским продовольствием и до сегодняшнего дня уже экспортировано 2,37 млн тонн агропродукции. В частности, в страны Азии отправлено 54 судна с 1,04 млн тонн, в Европу - 32 судна с 0,85 млн тонн, а в Африку - 16 судов с 0,47 млн тонн агропродукции», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что больше всего зерна из стран Африки экспортировано в Египет - 8 судов (192 тыс. тонн зерна), в Судан - 3 судна (115 тыс. тонн), Кению - 1 судно (50 тыс. тонн), Алжир - 1 судно (44 тыс. тонн), Сомали – 1 судно (29 тыс. тонн), Джибути – 1 судно (23 тыс. тонн) и Ливию – 1 судно (16,5 тыс. тонн).

Кроме того, в рамках помощи населению Африки, которое по данным Организации Объединенных Наций находится на пороге гуманитарной катастрофы, уже отправлены два судна, зафрахтованные непосредственно Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП). На их борту более 60 тысяч тонн пшеницы для жителей Йемена и Эфиопии.

Благодаря партнерам из ООН закуплено еще 190 тыс. тонн зерновых для дальнейшего экспорта в государства африканского континента.

В общей сложности из портов Украины в ближайшее время будет экспортировано 280 тыс. тонн агропродукции для борьбы с голодом. Ближайшее судно, зафрахтованное ВПП – балкер KARIA ANGEL, который проходит инспекционную проверку в Стамбуле. После проверки он прибудет в порт «Черноморск» под погрузку 30 тысяч тонн пшеницы.

В Мининфраструктуры отмечают, что подписанная Украиной, ООН и Турцией Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания не предусматривает никаких ограничений по направлениям экспорта.

«Вместе с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем призываем другие государства и частных инвесторов приобщиться к закупке зерна для населения Африки. Вместе сможем существенно увеличить объемы поставок агропродукции и эффективно противодействовать мировому дефициту продовольствия. В частности, государственный секретарь Энтони Блинкен уже заявил о выделении 68 млн долл. на закупку зерна для нужд Африки», - подчеркнули в ведомстве.