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ИНФЛЯЦИЯ В УКРАИНЕ В АВГУСТЕ ДОСТИГЛА 23%


16:32 08.09.2022

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция достигла около 23% в годовом измерении, а ценовая динамика была более сдержанной, чем прогнозировал регулятор. Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

"В июле инфляция ускорилась до 22,2% в годовом измерении. По предварительным оценкам Национального банка, в августе она достигла около 23%. Ценовая динамика в целом была более сдержанной, чем прогнозировал Национальный банк", - сказал Николайчук, которого цитирует Укринформ.

По его словам, это связано прежде всего со более быстрым, чем ожидалось, снижением стоимости горючего вследствие удешевления нефти на мировых рынках и налаживания внутренней логистики. Однако инфляционное давление остается значительным. Эффекты войны, в том числе разрушение производств и логистики, и в дальнейшем оказывают определяющее влияние на цены почти всего потребительского набора товаров и услуг.

Значительную роль в сдерживании инфляции и далее будет играть фиксация тарифов на услуги ЖКХ. Несмотря на высокие мировые цены на энергоносители (газ, электроэнергию), их стоимость для бытовых потребителей будет оставаться неизменной в течение текущего отопительного сезона, поэтому влияние этого фактора на инфляционную динамику будет ограничено.

По прогнозам Нацбанка, в 2022 году инфляция в Украине составит 31%, а ВВП сократится на треть. В следующем году ожидается возвращение экономики к росту, а инфляционной динамики – к понижению.
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