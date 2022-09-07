По трубопроводу с Украины в порт в Гданьске планируется транспортировать до 2 млн тонн подсолнечного масла в год. Об этом в интервью Укринформу заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, комментируя подписание во время Экономического форума в польском Карпаче украинско-польского меморандума о строительстве такого трудопровода.

“Протяженность – 600 км, мощность – до 2 млн тонн подсолнечного масла в год. Трубопровод должен пролегать из района Ягодина (Волынская область) в Гданьск”, - сообщил министр.

По его словам, подписанный в Карпаче меморандум "подтверждает готовность" Украины и Польши заниматься реализацией проекта строительства трубопровода для транспортировки растительного масла от Украины до Балтийского моря.

Сольский сообщил, что стоимость строительства трубопровода будет объявлена в течение двух месяцев. Он подчеркнул, что окончательная сумма будет сильно зависеть от конкретного маршрута и ландшафта, а также согласования всех разрешительных документов.

“Трубопровод будет иметь несколько сотен километров и по этой дистанции нужно учесть интересы очень многих громад, людей. Нас это волнует больше, чем само строительство”, - заметил министр.

Сольский отметил, что кроме участия обоих государств в строительстве и эксплуатации этого трубопровода, украинская сторона выступает за участие в проекте бизнеса, в частности, украинских предпринимателей по подключению к трубопроводу масляных перевалок (пунктов перегрузки – ред.).

Правительственный чиновник отметил, что есть разные варианты финансирования масляного трубопровода. Он обратил внимание, что в сентябре в Брюсселе состоится заседание министров аграрной политики стран ЕС, где будет подниматься этот вопрос.

"То есть это должно быть комплексное финансирование из разных источников", - констатировал он.

Министерства аграрной политики и продовольствия, инфраструктуры Украины, Министерство сельского хозяйства и развития села Польши, а также Министерство инфраструктуры Польши заключили четырехсторонний меморандум относительно проекта по строительству трансграничного трубопровода, через который будет транспортироваться украинское растительное масло в порт Гданьска.

В ближайшее время Украина и Польша создадут рабочую группу, целью которой станет разработка технических характеристик и условий строительства трубопровода и двух терминалов.

По данным Министерства агрополитики Украины, украинское подсолнечное масло до войны экспортировалось в 107 стран мира, а самые большие его потребители расположены в Европе (37%), Юго-Восточной Азии (29%) и Азии (14,9%).