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ПРОЕКТ ТЕХРЕГЛАМЕНТА ЕАЭС НА НИКОТИНСОДЕРЖАЩУЮ ПРОДУКЦИЮ ВЫНЕСЕН НА ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ


13:34 07.09.2022

Проект технического регламента ЕАЭС на никотинсодержащую продукцию вынесен на публичное обсуждение по 30 ноября 2022 г.

В последние годы на территории государств – членов ЕАЭС в обороте появился целый ряд потребительских товаров с содержанием никотина, как с табаком, так и без такового: электронные сигареты, электронные испарители, вейпы, изделия с нагреваемым табаком и др.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте Беларуси, нормативная документация на такие изделия практически отсутствует, их регулирование не определено.

Проект технического регламента устанавливает единые в рамках ЕАЭС обязательные требования к такой продукции, направленные на снижение риска для здоровья граждан.

Ответственный разработчик – Армения.

Замечания и предложения можно направлять в Департамент технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
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