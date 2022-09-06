|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРОЕКТ ТЕХРЕГЛАМЕНТА ЕАЭС НА НИКОТИНСОДЕРЖАЩУЮ ПРОДУКЦИЮ ВЫНЕСЕН НА ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
13:34 07.09.2022
Проект технического регламента ЕАЭС на никотинсодержащую продукцию вынесен на публичное обсуждение по 30 ноября 2022 г.
В последние годы на территории государств – членов ЕАЭС в обороте появился целый ряд потребительских товаров с содержанием никотина, как с табаком, так и без такового: электронные сигареты, электронные испарители, вейпы, изделия с нагреваемым табаком и др.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте Беларуси, нормативная документация на такие изделия практически отсутствует, их регулирование не определено.
Проект технического регламента устанавливает единые в рамках ЕАЭС обязательные требования к такой продукции, направленные на снижение риска для здоровья граждан.
Ответственный разработчик – Армения.
Замечания и предложения можно направлять в Департамент технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2022
Курсы в банках
на 07.09.2022
Конвертация в банках
на 07.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте