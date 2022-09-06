Проект технического регламента ЕАЭС на никотинсодержащую продукцию вынесен на публичное обсуждение по 30 ноября 2022 г.

В последние годы на территории государств – членов ЕАЭС в обороте появился целый ряд потребительских товаров с содержанием никотина, как с табаком, так и без такового: электронные сигареты, электронные испарители, вейпы, изделия с нагреваемым табаком и др.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте Беларуси, нормативная документация на такие изделия практически отсутствует, их регулирование не определено.

Проект технического регламента устанавливает единые в рамках ЕАЭС обязательные требования к такой продукции, направленные на снижение риска для здоровья граждан.

Ответственный разработчик – Армения.

Замечания и предложения можно направлять в Департамент технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).