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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ ЗАПРЕТИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСБЕСТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
10:56 07.09.2022
Верховная Рада приняла в целом законопроект №4142 об общественном здоровье, который, в частности, предусматривает запрет на использование асбеста в строительстве. Об этом сообщила в Telegram-канале депутат Елена Шуляк.
По ее словам, принятие законопроекта в целом означает: запрет использовать асбест; запрет на использование изделий и материалов с его содержимым.
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