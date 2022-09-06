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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СТРАНЫ ЕАЭС РЕШАЮТ ВОПРОС О ПОСТАВКАХ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ СОЮЗА
16:25 06.09.2022
Страны ЕАЭС совместно решают вопрос о поставках запчастей для авиапредприятий Союза. Об этом в рамках VII Восточного экономического форума во Владивостоке заявил директор департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Кушнарев.
В частности, на панельной сессии «Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Авиастроение» представитель ЕЭК рассказал о мерах, принимаемых комиссией для активизации сотрудничества в сфере авиастроения.
По словам Николая Кушнарева, в рамках реализации договоренностей президентов государств ЕАЭС в феврале этого года премьер-министры стран-участниц утвердили дорожную карту по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах Союза на 2022-2023 годы. Комиссией совместно со странами актуализированы аналитические материалы о состоянии отрасли и потребностях государств в авиатехнике, а также определены перечни авиакомпонентов, по которым существует критическая импортозависимость.
«Стоит подчеркнуть значимость формирования Евразийской технологической платформы «Гражданское авиастроение», которая является уже проверенным и достаточно хорошо работающим механизмом координации инновационной деятельности на пространстве ЕАЭС. Можно сказать, это локомотив кооперации, – отметил Николай Кушнарев. – Мы как промышленники даем однозначный ответ: использование производственного потенциала предприятий Евразийского экономического союза позволит максимально задействовать кооперационный потенциал внутри Союза, что приведет к сокращению импортозависимости».
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