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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СТРАНЫ ЕАЭС РЕШАЮТ ВОПРОС О ПОСТАВКАХ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ СОЮЗА


16:25 06.09.2022

Страны ЕАЭС совместно решают вопрос о поставках запчастей для авиапредприятий Союза. Об этом в рамках VII Восточного экономического форума во Владивостоке заявил директор департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Кушнарев.

В частности, на панельной сессии «Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Авиастроение» представитель ЕЭК рассказал о мерах, принимаемых комиссией для активизации сотрудничества в сфере авиастроения.

По словам Николая Кушнарева, в рамках реализации договоренностей президентов государств ЕАЭС в феврале этого года премьер-министры стран-участниц утвердили дорожную карту по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах Союза на 2022-2023 годы. Комиссией совместно со странами актуализированы аналитические материалы о состоянии отрасли и потребностях государств в авиатехнике, а также определены перечни авиакомпонентов, по которым существует критическая импортозависимость.

«Стоит подчеркнуть значимость формирования Евразийской технологической платформы «Гражданское авиастроение», которая является уже проверенным и достаточно хорошо работающим механизмом координации инновационной деятельности на пространстве ЕАЭС. Можно сказать, это локомотив кооперации, – отметил Николай Кушнарев. – Мы как промышленники даем однозначный ответ: использование производственного потенциала предприятий Евразийского экономического союза позволит максимально задействовать кооперационный потенциал внутри Союза, что приведет к сокращению импортозависимости».
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